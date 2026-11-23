जागरण संवाददाता, बलिया। महर्षि भृगु की तपोभूमि पर लगने वाला ऐतिहासिक ददरी मेला केवल व्यापार और मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि बलिया की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक भी है। गंगा और सरयू के मिलन की ऐतिहासिक मान्यताओं को अपने भीतर समेटे यह मेला सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है।

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की परंपरा यहां विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि भृगु क्षेत्र में स्नान की परंपरा लगभग सात हजार वर्ष पुरानी है। काशी और प्रयागराज की तरह इस क्षेत्र का भी धार्मिक महत्व माना जाता है। 'भृगु क्षेत्र महात्म्य' पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि महर्षि भृगु ने अपने शिष्य दर्दर मुनि के माध्यम से सरयू नदी की धारा को अयोध्या से लाकर गंगा में मिलवाया था।