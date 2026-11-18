जागरण संवाददाता, बलिया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। दिन में तेज धूप और सुबह-शाम हल्की ठंड के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की ओपीडी में सर्दी-जुकाम, खांसी, वायरल फीवर और गले में संक्रमण की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं।

अस्पतालों में पर्चा काउंटर से लेकर चिकित्सकों के कक्ष और दवा वितरण केंद्रों तक मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। जिला अस्पताल जिस पर पूरे जनपद का लोड रहता है, यहां सुबह नौ बजे से लेकर 12 बजे तक पर्चा काउंटर पर मरीज लाइन में लगे थे। ओपीडी में भी मरीजों की भीड़ थी।

अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया कि मौसम में बदलाव के कारण जिला अस्पताल में पहले के सापेक्ष 30 प्रतिशत सर्दी खांसी वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। एक सप्ताह पहले ओपीडी में लगभग 1500 मरीज देखे जाते थे, अब मरीजों की संख्या 2000 हो जा रही है।