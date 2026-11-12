जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। भीमपुरा क्षेत्र के भीमपुरा स्थित रामकरन इंटर कालेज के मैदान में लक्ष्मी पूजा स्थल पर सो रहे सपा नेता सुनील चौहान पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने लोहे की राड से उन पर हमला कर दिया और मारपीट के दौरान 35 हजार रुपये छीन लिए।

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद और तीन अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीमपुरा निवासी सुनील चौहान पुत्र रामअवध चौहान ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि आठ नवंबर की रात वह रामकरन इंटर कॉलेज के मैदान में स्थित लक्ष्मी पूजा स्थल पर सो रहे थे।

इसी दौरान गांव के वशिष्ठ चौहान, भोला चौहान, कृष्णा चौहान, कन्हैया चौहान और देवेंद्र चौहान समेत तीन अज्ञात लोग वहां पहुंचे। पीड़ित का आरोप है कि सभी आरोपितों ने एकराय होकर लोहे की राड से उन पर हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से बेरहमी से मारपीट कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया।