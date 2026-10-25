28 अक्टूबर से बलिया में बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में 27 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद 28 से 30 अक्टूबर के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान आसमान में बादल छाने के साथ गरज-चमक और बारिश की संभावना है।

28 अक्टूबर को वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। वहीं, 29 अक्टूबर को भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। 30 अक्टूबर को भी गरज-चमक के साथ बारिश की आशंका है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 से 27 अक्टूबर तक जिले में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 28 अक्टूबर से बादलों की सक्रियता बढ़ने और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।