जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। जिले की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में छात्र संख्या के आंकड़ों में बड़ी विसंगति सामने आई है। यूपी बोर्ड और यू-डायस पोर्टल पर दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या में जिले के 466 विद्यालयों के आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं।

कहीं सैकड़ों तो कहीं हजारों विद्यार्थियों का अंतर मिलने से विभाग में खलबली मच गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को दो कार्यदिवस के भीतर विसंगति दूर करने का अल्टीमेटम दिया है। सुधार नहीं होने पर विधिक कार्रवाई के साथ मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति की जाएगी।

समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के तहत विभागीय मिलान में यह गड़बड़ी सामने आई है। अधिकांश विद्यालयों में यू-डायस पोर्टल पर यूपी बोर्ड के मुकाबले अधिक विद्यार्थी दर्ज हैं, जबकि कुछ विद्यालयों में स्थिति इसके विपरीत है। उदाहरण के तौर पर सिकंदरपुर के गांधी इंटर कालेज में दोनों पोर्टलों पर दर्ज छात्र संख्या में 807 का अंतर है।

वहीं नवानगर के बीबी इंटर कालेज में 581 विद्यार्थियों का अंतर मिला है। जनता इंटर कॉलेज नवानगर में यूपी बोर्ड पर 724 और यू-डायस पर 592 विद्यार्थी दर्ज हैं। डीआइओएस ने प्रधानाचार्यों को प्रवेश रजिस्टर और अभिलेखों का मिलान कर आंकड़े दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।