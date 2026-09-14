बलिया के परिषदीय स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, विद्यालयों में बनाए जाएंगे ई-कचरा संग्रहण केंद्र

जागरण संवाददाता, नवानगर। परिषदीय विद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की तैयारी है। 15 से 30 सितंबर तक तैयारी चरण में निबंध, स्लोगन, चित्रकला व माडल प्रतियोगिताएं होंगी। एक से 31 अक्तूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा। विद्यालयों में ई-कचरा संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे।

बच्चों को गीले, सूखे और ई-कचरे की पहचान व वैज्ञानिक निस्तारण की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थी घर-आसपास लोगों को रीयूज, रिड्यूज और रिसाइक्लिंग के प्रति जागरूक करेंगे। नशा से युवा पीढ़ी को बचाने का संकल्प नवानगर में श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दादर आश्रम में नशामुक्त युवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ जागरूकता पोस्टर, निबंध और कविताएं प्रस्तुत कीं। वक्ताओं ने युवाओं से तनाव, असफलता और गलत संगत के कारण नशे की ओर न बढ़ने की अपील की। शिक्षा, खेल, कला और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाने का संदेश दिया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।