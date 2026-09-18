बलिया में चार दिन घटने के बाद फिर बढ़ने लगी सरयू नदी, कटान तेज होने से दहशत में ग्रामीण

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। सरयू नदी में चार दिन लगातार घटाव के बाद दो दिन से फिर बढ़ाव शुरू हो गया है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटान भी तेज हो गई है। जिससे बाढ़ प्रभावित गांवों में फिर दहशत का माहौल है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए निगरानी बढ़ा दी है।

तीन चार दिन पहले पानी घटने से कई बस्तियों से बाढ़ का पानी निकल गया था और लोग सामान्य स्थिति की ओर लौटने लगे थे। लेकिन दोबारा पानी बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता फिर बढ़ गई है। सबसे ज्यादा चिंता कटान को लेकर है। भोजपुरवा में सरयू अंदर ही अंदर जमीन काट रही है।

सुल्तानपुर पोखरा के पास भी लगातार कटान जारी है और नदी कोयलाबीर बाबा के स्थान तक पहुंच गई है। महराजपुर में भी कटान से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि जलस्तर में उतार चढ़ाव से कटान और तेज हो सकता है।