60+ उम्र की महिलाओं को फ्री धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगा बलिया रोडवेज, काशी-मथुरा जाने का मिलेगा मौका 

जागरण संवाददाता, बलिया। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में यात्रा की सुविधा मिलने के बाद अब बलिया रोडवेज प्रशासन ने उनके लिए एक और विशेष पहल की है।

जिले की बुजुर्ग महिलाओं को प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने के लिए परिवहन निगम की ओर से विशेष बस संचालित की जाएगी। इसके लिए महिलाओं की संख्या कम से कम 35 होनी चाहिए। समूह के अनुरोध पर निर्धारित समय के अनुसार बस की व्यवस्था की जाएगी।

इस पहल के तहत महिलाओं को धार्मिक स्थल तक पहुंचाने के साथ ही दर्शन-पूजन के बाद उन्हें वापस बलिया भी लाया जाएगा। यानी पूरी यात्रा के लिए महिलाओं से बस का किराया नहीं लिया जाएगा। रोडवेज प्रशासन का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को समूह के रूप में धार्मिक यात्राओं का अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अलग-अलग साधनों से यात्रा करने की परेशानी न उठानी पड़े। ग्राम प्रधानों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जाएगा रोडवेज प्रशासन अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को इस सुविधा का लाभ दिलाने के लिए ग्राम प्रधानों से भी संपर्क करने की योजना बना रहा है। गांवों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को संगठित कर समूह तैयार किए जाएंगे। 35 या इससे अधिक महिलाओं का समूह बनने के बाद धार्मिक यात्रा के लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया जा सकेगा।

समूह की ओर से यात्रा के संबंध में जानकारी देने के बाद रोडवेज प्रशासन उपलब्धता और कार्यक्रम के अनुसार बस का समय निर्धारित करेगा। विशेष बस महिलाओं को बलिया से संबंधित धार्मिक स्थल तक लेकर जाएगी और दर्शन-पूजन के बाद वापस बलिया पहुंचाएगी। इससे बुजुर्ग महिलाओं को यात्रा के दौरान वाहन बदलने अथवा वापसी के लिए अलग साधन की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी।

रोडवेज की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली उन बुजुर्ग महिलाओं को भी धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिल सकेगा, जो आर्थिक अथवा परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण अकेले यात्रा नहीं कर पाती हैं। ग्राम स्तर पर समूह बनने से एक साथ अधिक संख्या में महिलाएं इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।

काशी से अयोध्या और मथुरा-वृंदावन तक धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर बलिया की महिलाएं प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए विशेष बस की सुविधा ले सकती हैं। इनमें वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, मीरजापुर का विंध्याचल धाम और प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर प्रमुख हैं।