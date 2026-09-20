ग्रेटर नोएडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में नए रूप में दिखेगा बलिया का सत्तू, लस्सी संग लड्डू बनेगा आकर्षण

जागरण संवाददाता, बलिया। चना सत्तू की पारंपरिक पहचान को आधुनिक खाद्य उत्पादों से जोड़ने की दिशा में बलिया एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले-2026 में इस बार बलिया का सत्तू नए अंदाज में नजर आएगा।

‘एक जनपद-एक व्यंजन’ की थीम पर आयोजित विशेष आयोजन में सत्तू से तैयार लड्डू और सत्तू की लस्सी भी प्रदर्शित की जाएगी। मेले के हाल नंबर-16 में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। बलिया की ओर से चना सत्तू से तैयार लड्डू और लस्सी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र होंगे।

इसके माध्यम से सत्तू के पारंपरिक स्वाद को आधुनिक खाद्य उत्पादों से जोड़कर उसकी बहुउपयोगिता प्रस्तुत करने की तैयारी है। बलिया से सौरभ अग्रवाल लगातार चौथी बार इस व्यापार मेले में जिले के सत्तू का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले आयोजनों में पैकेटबंद सत्तू को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। इस बार सत्तू से तैयार मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के जरिए इसके नए बाजार की संभावनाएं सामने लाने की कोशिश होगी।