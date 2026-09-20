ग्रेटर नोएडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में नए रूप में दिखेगा बलिया का सत्तू, लस्सी संग लड्डू बनेगा आकर्षण
बलिया का चना सत्तू ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले-2026 में नए रूप में दिखेगा। इस ...और पढ़ें
HighLights
बलिया का सत्तू यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में।
सत्तू के लड्डू और लस्सी का होगा प्रदर्शन।
पारंपरिक सत्तू को आधुनिक उत्पादों से जोड़ा जाएगा।
जागरण संवाददाता, बलिया। चना सत्तू की पारंपरिक पहचान को आधुनिक खाद्य उत्पादों से जोड़ने की दिशा में बलिया एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले-2026 में इस बार बलिया का सत्तू नए अंदाज में नजर आएगा।
‘एक जनपद-एक व्यंजन’ की थीम पर आयोजित विशेष आयोजन में सत्तू से तैयार लड्डू और सत्तू की लस्सी भी प्रदर्शित की जाएगी। मेले के हाल नंबर-16 में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। बलिया की ओर से चना सत्तू से तैयार लड्डू और लस्सी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र होंगे।
इसके माध्यम से सत्तू के पारंपरिक स्वाद को आधुनिक खाद्य उत्पादों से जोड़कर उसकी बहुउपयोगिता प्रस्तुत करने की तैयारी है। बलिया से सौरभ अग्रवाल लगातार चौथी बार इस व्यापार मेले में जिले के सत्तू का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले आयोजनों में पैकेटबंद सत्तू को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। इस बार सत्तू से तैयार मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के जरिए इसके नए बाजार की संभावनाएं सामने लाने की कोशिश होगी।
सत्तू अब केवल पारंपरिक पेय तक सीमित नहीं
बलिया का सत्तू अब केवल पारंपरिक पेय तक सीमित नहीं है। इससे लड्डू, लस्सी समेत कई अन्य खाद्य उत्पाद तैयार होने लगे हैं। व्यापार मेले में इन्हीं संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्ष 2025 में बलिया के चना सत्तू को एक जनपद-एक उत्पाद के तहत पहचान मिलने के बाद इसके बाजार विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। स्थानीय उत्पाद को आधुनिक पैकेजिंग, बेहतर प्रसंस्करण और नए उत्पादों से जोड़ कर बड़े बाजार तक पहुंचाने पर काम किया जा रहा है।