बलिया मंडी में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, पांच नामजद समेत 15 पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बलिया। परिखरा स्थित नवीन मंडी स्थल में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के प्रभारी सचिव आशुतोष कुमार सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर पांच नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। सोमवार दोपहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

तहरीर के अनुसार, रविवार को दोपहर तीन बजे नवीन मंडी स्थल, परिखरा में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान अंजनी सिंह, सुशील वर्मा, शुभम वर्मा और सूरज वर्मा तथा सत्यम समेत 15 अज्ञात लोगों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने, गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।