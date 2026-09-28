'साहब, भाई को छोड़ दीजिए, कल पिताजी का श्राद्ध है', थाने पहुंचे युवक ने बलिया पुलिस से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। जिले में हाथ में लोटा और लग्गी लेकर मां-बहन के साथ थाने पहुंचे युवक ने रोकर पुलिसकर्मियों से गुहार लगाई लगाते हुए कहा कि साहब, भाई को छोड़ दीजिए, कल पिताजी का श्राद्ध है। लेकिन उसे पेड़ के नीचे बैठने के लिए रास्ता दिखा दिया गया। मामला कस्बे के देवढ़िया मौजे का है।

पुलिस ने राहुल नाम के एक युवक को पकड़कर थाने पर बैठा रखा था। खबर मिलते ही उसका भाई जितेंद्र स्वजन के साथ थाने पहुंच गया। जितेंद्र ने पुलिसकर्मियों से कहा कि कल उसके पिता का श्राद्ध है, पूजा पाठ के लिए भाई की जरूरत है, उसे छोड़ दिया जाए।

आरोप है कि पुलिसकर्मी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान जितेंद्र थाने परिसर में ही चीखता-चिल्लाता और रोता रहा। वहां से गुजरने वाले लोग उससे रोने की वजह पूछते रहे और वह पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ गुहार लगाता रहा।