रोजगार मेले में 790 अभ्यर्थियों को मिला नौकरी का ऑफर लेटर, बलिया में 1400 युवाओं ने लिया हिस्सा

जागरण संवाददाता, चितबड़ागांव (बलिया)। क्षेत्र के महरेंव गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक, अनुसंधान एवं आरोग्य केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विचार गोष्ठी भी हुई। शुभारंभ मां सरस्वती और भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज के परिवेश में भी प्रासंगिक हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करने की जरूरत है। रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 32 निजी कंपनियों ने प्रतिभाग किया।

मेले में लगभग 1400 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग कर विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिए अपना पंजीकरण एवं साक्षात्कार कराया। चयन प्रक्रिया के उपरांत निजी कंपनियों द्वारा 790 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि सुषमा शेखर ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही अंत्योदय की मूल भावना है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी उन्होंने जोर दिया।