ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा बलिया, सागरपाली में 10 करोड़ रुपए से बनेगी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, बलिया। शहर के लोगों को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए अब माल्देपुर की जगह सागरपाली में कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। चेनेज 57 प्लस से 58 किमी के आसपास बनने वाली इस कनेक्टिविटी पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि वित्तीय स्वीकृति का एनएचएआई को इंतजार है।

वित्तीय स्वीकृति मिलते ही निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कनेक्टिविटी बनने के बाद बलिया शहर के लोगों को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ने के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ और दिल्ली तक जाने का आसान रास्ता मिल सकेगा।

सागरपाली बलिया शहर से करीब छह किलोमीटर दूर है।

यहां ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए मार्ग बनाया जाएगा। इससे शहरवासियों को एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही एनएच-31 से आवागमन का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। गंगा घाटों तक जाने वाले लोगों को भी इससे सुविधा मिलेगी। चितबड़ागांव के पास करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्रस्तावित है।

वहीं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के फेज-टू को चालू करने की तैयारी भी तेज हो गई है। चितबड़ागांव के धर्मापुर के पास हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन एक्सप्रेसवे के निर्माण में बाधा बनी हुई थी। इसे हटाने के लिए बिजली निगम और एनएचएआई की संयुक्त टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है।

लाइन शिफ्टिंग के लिए नए टावरों के स्थान भी चिह्नित कर लिए गए हैं। विद्युत आपूर्ति बंद करने के लिए शटडाउन की अनुमति मिलने के बाद लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू होगा। अधिकारियों के अनुसार करीब एक माह में लाइन को शिफ्ट कर फेज-टू को चालू कर दिया जाएगा।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक पीयूष अग्रवाल के अनुसार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। माल्देपुर में उपयुक्त स्थिति नहीं बनने के कारण सागरपाली में कनेक्टिविटी देने का प्रस्ताव है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी मिलेगा सीधा जुड़ाव गाजीपुर-बलिया-मांझी निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो चुका है। करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के स्टोन-327 पर दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। इससे बलिया के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ और दिल्ली की ओर जाने का सीधा मार्ग मिलेगा।

फिलहाल बलिया से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए करीब 45 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और सागरपाली कनेक्टिविटी बनने के बाद यह दूरी कम होगी और यात्रा समय में भी बचत होगी। संबंधित स्थानों पर मार्ग की जानकारी के लिए साइनेज भी लगाए जा चुके हैं।