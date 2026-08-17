कोटेदारों को योगी सरकार का तोहफा, लाभांश 90 से बढ़ाकर किया गया 125 रुपए प्रति क्विंटल

जागरण संवाददाता, बलिया। प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लिए सोमवार को विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने तथा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है।

उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों का ध्यान रख रही है और उचित दर विक्रेताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। कोटेदार पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की विकास यात्रा को गति मिल रही है। इससे जनपद के 1092 कोटेदार लाभान्वित होंगे।

उचित दर विक्रेताओं ने जताई खुशी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार हुआ है और उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।