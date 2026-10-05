EWS सर्टिफिकेट के तहसील जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, अब घर बैठे कर सकेंगे अप्लाई

जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र बनवाने वालों को अब तहसील के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र जारी होने तक की प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है। आवेदक स्वयं पोर्टल अथवा जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।