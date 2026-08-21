अब अपने घर का सपना होगा साकार! तकनीकी खामी से छूटे लाभार्थियों को जल्द मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ

जागरण संवाददाता, बलिया। जीरो पावर्टी (शून्य गरीबी) आधार सर्वेक्षण में चिन्हित बांसडीह विकासखंड के 128 पात्र परिवारों को अब मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तकनीकी खामी के कारण इन लाभार्थियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय पोर्टल से विलोपित हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने इन परिवारों को वैकल्पिक योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की है।

ब्लॉक प्रशासन ने सर्वेक्षण में 845 अत्यंत गरीब पात्र परिवारों को चिन्हित किया था। इनमें से 128 लाभार्थियों के नाम सिस्टम में तकनीकी एरर के चलते सर्वर से हट गए। केंद्रीय पोर्टल के तकनीकी नियमों के कारण अब इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में दोबारा शामिल करना संभव नहीं है।