अब अपने घर का सपना होगा साकार! तकनीकी खामी से छूटे लाभार्थियों को जल्द मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ
तकनीकी खामी के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित बांसडीह ब्लॉक के 128 पात्र परिवारों को अब मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा।
HighLights
बांसडीह के 128 परिवार तकनीकी खामी से PM आवास से वंचित हुए।
अब इन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा।
पात्रता की दोबारा जांच और भौतिक सत्यापन प्रक्रिया जारी है।
जागरण संवाददाता, बलिया। जीरो पावर्टी (शून्य गरीबी) आधार सर्वेक्षण में चिन्हित बांसडीह विकासखंड के 128 पात्र परिवारों को अब मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तकनीकी खामी के कारण इन लाभार्थियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय पोर्टल से विलोपित हो गए थे। इसके बाद प्रशासन ने इन परिवारों को वैकल्पिक योजना के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की है।
ब्लॉक प्रशासन ने सर्वेक्षण में 845 अत्यंत गरीब पात्र परिवारों को चिन्हित किया था। इनमें से 128 लाभार्थियों के नाम सिस्टम में तकनीकी एरर के चलते सर्वर से हट गए। केंद्रीय पोर्टल के तकनीकी नियमों के कारण अब इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में दोबारा शामिल करना संभव नहीं है।
शासन के निर्देश पर अब इन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाएगा। इसके लिए पात्रता की दोबारा जांच और भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद आवास स्वीकृति के लिए उच्च स्तर पर संस्तुति भेजी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि तकनीकी खामी के कारण कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास के लाभ से वंचित न रहे।
नियमों और सिस्टम की तकनीकी सीमाओं के कारण 128 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। शासन के निर्देशानुसार सभी पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाएगा। फिलहाल भौतिक सत्यापन और पात्रता की पुनः जांच चल रही है।
मनोज कुमार शर्मा, बीडीओ, बांसडीह
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