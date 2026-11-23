जागरण संवाददाता, बलिया। पूर्वांचल की धरती की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। यहां की बोली, लोकगीत, लोकगाथाएं और संगीत सदियों से जनजीवन का हिस्सा रहे हैं। इन्हीं लोक विधाओं में बिरहा भी है जो सुख-दुख, विरह, प्रेम, संघर्ष, सामाजिक विसंगतियों और वीरता की कहानियों को सुरों में पिरोने वाली लोकगायन परंपरा है।

बलिया और आसपास के जिलों में बिरहा की अपनी विशिष्ट पहचान रही है। हालांकि बदलते समय के साथ इस लोककला के सामने अपनी पुरानी लोकप्रियता और पहचान बचाए रखने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। एक जनपद-एक कला की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेश में 'एक जनपद-एक कला' की पहल शुरू होते ही बलिया के बिरहा कलाकारों ने इसे इस योजना में शामिल करने की मांग उठानी शुरू कर दी है। कलाकारों का कहना है कि जिस जिले की सांस्कृतिक विरासत में बिरहा की इतनी गहरी जड़ें हों, वहां इस विधा को विशेष पहचान मिलनी चाहिए। इससे न केवल पारंपरिक लोककला को संरक्षण मिलेगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

प्रियजन से बिछड़ने की पीड़ा को सुरों में पिरोते 30 वर्षों से इस लोकगीत को सुरों में पिरोने वाले मनोज सिंह बताते हैं कि 'बिरहा' शब्द का संबंध 'विरह' यानी प्रियजन से बिछड़ने की पीड़ा से माना जाता है। इसके अलावा पलायन और नदी के कटाव से जुड़े दर्द और लोकजीवन की सच्ची घटनाओं में गहराई से जुड़ी हैं।

ऐसा माना जाता है कि पशु चराते समय चरवाहों ने अपनी भावनाओं और पीड़ा को स्वर दिया, जो आगे चलकर बिरहा के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिहारी लाल यादव को आधुनिक बिरहा गायकी का जनक माना जाता है। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से था।

1875 के समय इन्होंने गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और आसपास के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में बिरहा की मजबूत परंपरा को बनाए रखा। उस समय बलिया अलग नहीं हुआ था और गाजीपुर का हिस्सा था। एक नवंबर 1879 को बलिया के अलग होने के बाद भी उनका गायन जारी रहा।

वीरता, प्रेम, विरह, धार्मिक प्रसंग व सामाजिक संदेशों का अनूठा संगम गांवों में होने वाले मेलों, धार्मिक आयोजनों, शादी-विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में कभी बिरहा गायकों की प्रस्तुतियों का विशेष आकर्षण हुआ करता था। रातभर चलने वाली बिरहा की महफिलों में कलाकार अपनी गायकी, संवाद और सवाल-जवाब की शैली से श्रोताओं को बांधे रखते थे। इसकी खासियत यह कि गायक अपनी आवाज और शब्दों के माध्यम से किसी कहानी या घटना को जीवंत कर देते हैं।

कई बार सामाजिक मुद्दों और समसामयिक घटनाओं को भी बिरहा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। बिरहा की गायकी में भोजपुरी भाषा की मिठास, ग्रामीण जीवन की सहजता और लोकभावनाओं की गहराई दिखाई देती है। इसमें वीरता, प्रेम, विरह, धार्मिक प्रसंग और सामाजिक संदेशों का अनूठा संगम देखने को मिलता है।