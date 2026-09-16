बलिया में पूर्व CRPF जवान की हत्या करने वाला इनामी बदमाश पुलिस को चकमा देकर पहुंचा कोर्ट, किया सरेंडर

जागरण संवाददाता, बलिया। बेल्थरारोड तहसील के उभांव क्षेत्र के दोथ गांव में पूर्व सीआरपीएफ जवान अमरेश हत्याकांड मामले में 25 हजार रुपये के इनामी रामकरन सिंह ने मंगलवार को पुलिस को चकमा देते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम शैलेष पांडेय ने अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेजने का आदेश दिया।

रामकरन सिंह को पुलिस इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपित बता रही है। इस मामले में इसकी माता व बहन समेत तीन की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पिता गिरीश सिंह अब भी फरार बताया जा रहा है।

रामकरन के न्यायालय में आत्मसमर्पण के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है। मामले में नामजद पांचवें आरोपित गिरीशचंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए उभांव पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इससे पहले उभांव पुलिस ने घटना की रात ही नामजद आरोपी शीला सिंह पत्नी गिरीशचंद्र सिंह, खुशी सिंह पुत्री गिरीशचंद्र सिंह और सूरज सिंह पुत्र गिरीशचंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।

तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार, तीनों आरोपितों की न्यायिक रिमांड 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सुश्री गार्गी शर्मा के न्यायालय में हुई थी।

यह है पूरा मामला दोथ गांव निवासी रितिका सिंह पुत्री अमरेश बहादुर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी थी। तहरीर के अनुसार, घटना 10 सितंबर 2026 की रात करीब 9:20 बजे गांव स्थित डेयरी फार्म पर हुई। बताया गया कि डेयरी फार्म पीड़िता के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर पीछे की ओर स्थित है।

घटना के समय उसके पिता वहां अकेले मौजूद थे। आरोप है कि रामकरन सिंह, गिरीश सिंह, सूरज सिंह, खुशी सिंह और शीला सिंह वहां पहुंचे और डेयरी फार्म का गेट खुलवाने की बात कहने लगे। तहरीर के अनुसार, इसी दौरान आरोपित पक्ष ने कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी।

जब पीड़िता के पिता ने गाली देने का कारण पूछा तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपितों ने चिल्लाते हुए मंजेश सिंह को मौके पर बुलाया। आवाज सुनकर रितिका सिंह और उसकी बहन कृतिका सिंह भी मौके पर पहुंचीं। तहरीर के मुताबिक, मौके पर पहुंचने पर दोनों ने देखा कि उनके पिता के साथ मारपीट की जा रही थी।