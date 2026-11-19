जागरण संवाददाता, बलिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के 10658 गरीब और जरूरतमंद परिवारों का पक्के मकान का सपना साकार होगा। चालू वित्तीय वर्ष में जिले के सभी 17 विकास खंडों में आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मकान बनवाने के लिए तीन किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा वीबी जीरामजी योजना के तहत 90 दिन की मजदूरी का लाभ भी मिलेगा। पिछले वर्ष शासन के निर्देश पर आवास प्लस वेबपोर्टल के माध्यम से जिले में पात्र परिवारों का सर्वे कराया गया था। सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद शासन स्तर से पात्र लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गई है।

हालांकि सूची में कुछ तकनीकी और प्रोफाइल संबंधी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसके चलते फिलहाल 1822 लाभार्थियों का डाटा ही सही पाया गया है, जबकि शेष लाभार्थियों के विवरण में सुधार की जरूरत है। संबंधित स्तर पर डाटा दुरुस्त करने की प्रक्रिया की जा रही है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की ओर से सभी विकास खंडों को आवंटित लक्ष्य के अनुसार सूची उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही आवास निर्माण की प्रक्रिया को समय से पूरा कराने के लिए खंड विकास अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने और निर्माण कार्य की प्रगति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

ब्लॉकवार लक्ष्य में मनियर में सर्वाधिक मिला आवास ब्लॉकवार लक्ष्य की बात करें तो मनियर विकास खंड को सबसे अधिक 1054 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। सबसे कम 282 आवास बेरुआरबारी ब्लाक को मिला है। इसी तरह सोहांव को 733, सीयर को 760, रसड़ा 915, पंदह 588, नवानगर 928, नगरा 843, मुरलीछपरा 911, हनुमांनगंज 392, गडुवार 346, दुबहर 452, चिलकहर709, बेलहरी 377, बांसडीह 531 और बैरिया ब्लाक को 455 आवास दिए गए हैं।