जागरण संवाददाता, बलिया। नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ के छह साल पुराने पाक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने तत्कालीन विवेचक एवं साक्षी चंद्रप्रकाश कश्यप के लगातार अनुपस्थित रहने पर सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथमकांत के न्यायालय ने विवेचक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए वेतन रोकने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को आदेशित किया है कि जारी गिरफ्तारी वारंट का तामिला स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ किसी सक्षम पुलिस अधिकारी के माध्यम से कराएं। साथ ही विवेचक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।