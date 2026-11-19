जागरण संवाददाता, बलिया। फेफना निवासी अवलेश सिंह के लखनऊ स्थित घर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। वहां उन्होंने छठ पूजा का प्रसाद भी ग्रहण किया और परिवार के सदस्यों से आत्मीय मुलाकात की।

अखिलेश यादव करीब दो घंटे तक उनके आवास पर रहे। अवलेश सपा में राष्ट्रीय सचिव हैं। इनकी धर्मपत्नी ने छठ महापर्व का प्रसाद ग्रहण कराया। हालांकि मुलाकात के दौरान किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा हुई या नहीं, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है।