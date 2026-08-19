अजय राय ने RSS को दी चुनौती, बोले- अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम करें अनिवार्य, संघ के झंडे की जगह फहराएं तिरंगा

जागरण संवाददाता, बलिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को चुनौती देते हुए उसके कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने और संघ के झंडे की जगह तिरंगा फहराने की मांग की।

उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वंदे मातरम के गायन को लेकर भाजपा की ओर से की जा रही आलोचना के बीच आई है। बलिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजय राय ने कहा कि आरएसएस अपने पथ संचलन और सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम अनिवार्य करे।

उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों और प्रचारकों से अपने झंडे के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने को कहने की भी चुनौती दी। राय की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब वंदे मातरम के गायन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज है।