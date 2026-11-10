जागरण संवाददाता, बलिया। जिले के बैरिया क्षेत्र में बाल विवाह का एक मामला सामने आया है। यहां 15 वर्षीय किशोरी ने खुद चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन कर अपनी शादी रुकवा दी। किशोरी की शादी सऊदी अरब में रहने वाले 25 वर्षीय युवक से तय की गई थी। शादी बुधवार को होनी थी, लेकिन किशोरी की सतर्कता से समय रहते बाल विवाह रुक गया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरेंद्र पोत्सयायन के अनुसार, किशोरी को जब पता चला कि उसके स्वजन ने उसकी शादी सऊदी अरब में रहने वाले युवक से तय कर दी है, तो उसने इसका विरोध किया। परिवार के फैसले से असहमत किशोरी ने पिछले सप्ताह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर मदद मांगी। उसने हेल्पलाइन को अपनी उम्र और प्रस्तावित शादी की जानकारी दी।