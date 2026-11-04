जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। बांसडीहरोड क्षेत्र के माधोपुर गांव में मंगलवार रात गैस सिलिंडर में रिसाव के बाद लगी आग और फिर सिलिंडर फटने से एक महिला की मौत हो गई। गांव निवासी दयाशंकर चौरसिया की पत्नी विजयलक्ष्मी घर में खाना बना रही थीं। इसी दौरान गैस सिलिंडर से रिसाव होने लगा और आग लग गई।

घरवालों ने हिम्मत दिखाते हुए सिलिंडर को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड बाद सिलिंडर जोरदार धमाके के साथ फट गया। दरवाजे पर खड़ीं विजयलक्ष्मी के सिर में सिलिंडर का एक टुकड़ा आकर लग गया जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ीं। स्वजन आनन फानन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।जिला अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।