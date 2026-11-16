बलिया में छठ घाट पर लगाए गए टेंट में उतरा करंट, 20 वर्षीय युवक की मौत

जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। छठ महापर्व की खुशियों के बीच दोकटी क्षेत्र के सुकरौली गांव में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। नरहरी बाबा इंटर कालेज के पास छठ घाट पर पूजा के लिए लगाए गए टेंट में विद्युत करंट उतरने से 20 वर्षीय अभिषेक यादव पुत्र राजेश यादव की मौत हो गई। हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। इसमें टेंट वाले की भी लापरवाही सामने आई है।

स्वजन के मुताबिक सोमवार सुबह छठ घाट पर पूजा की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान टेंट में विद्युत करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से अभिषेक गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद स्वजन आनन-फानन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सोनबरसा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अभिषेक की मौत के बाद स्वजन ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के समय चिकित्सक मौजूद नहीं थे। उनका कहना है कि यदि समय रहते उपचार मिल जाता तो अभिषेक की जान बच सकती थी।बाद में चिकित्सक के आने का कोई लाभ नहीं मिला।