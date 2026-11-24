जागरण संवाददाता, बेल्थरारोड (बलिया)। उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा बाजार गांव में सोमवार की देर शाम उस समय खलबली मच गई, जब एक मकान की छत पर करीब 12 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। उसे देखते ही मकान मालकिन और स्वजन घबरा गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। उषा राजभर सोमवार शाम करीब आठ बजे किसी काम से मकान की छत पर गई थीं।

वहां विशालकाय अजगर देखकर वह घबरा गईं और शोर मचाने लगीं। उनकी आवाज सुनकर गांव के कई युवक मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पूर्व प्रधान सतीश गुप्ता ने उभांव इंस्पेक्टर अनिल कुमार उपाध्याय और वन विभाग को मामले से अवगत कराया। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही गांव के युवकों ने सावधानीपूर्वक अजगर को रेस्क्यू कर बड़े बोरे में बंद कर दिया।