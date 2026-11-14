जागरण संवाददाता, बलिया। ऐतिहासिक ददरी मेले में इस बार कुल 1136 दुकानें लगाई जाएंगी। इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर मजिस्ट्रेट व प्रभारी ईओ आसाराम वर्मा के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को दो दिनों में कुल 598 दुकानों के लिए भूमि आवंटित की गई।

इससे नगर पालिका को कुल 77 लाख 76 हजार रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। शुक्रवार को 286 लट्ठा भूमि का आवंटन किया गया, जिससे नगरपालिका को 37 लाख 71 हजार रुपये की आय हुई। वहीं, इसके पूर्व गुरुवार को 312 लट्ठा भूमि का आवंटन हुआ था, जिससे 40 लाख पांच हजार रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था।