जागरण संवाददाता, बलिया। ददरी का नंदीग्राम पशु मेला में इस बार पशुओं की कीमत और उनकी खासियत लोगों को हैरान कर रही है। बाजार में इन दिनों एक करोड़ का घोड़ा देवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले के धरहरा से आया यह सफेद घोड़ा देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इसी पंडाल में बुलेट, राजा और बादल चेतक प्रतियोगिता में हवा से बात करने को तैयार है।

देवा की सुंदरता व लंबाई, ऊंचाई हर किसी का दिल जीत ले रहा है। सेंट जेवियर्स धरहरा के निदेशक अभिनव तिवारी के चार घोड़े मेले में उतरे है। इनमें देवा गुलाबी नोकड़ा कलर का है। उन्होंने बताया कि इस घोड़े को गुजरात से खरीद कर लाए थे। उस समय यह तीन माह का था। अब चार साल का हो गया है। यह घर के बच्चे की तरह है।

इसको सुबह व शाम 12-12 लीटर कच्चा दूध पिलाया जाता है। इसके लिए दो गाय रखी गई हैं। साथ ही गुजरात से इसके लिए विशेष डाइट मंगाई जाती है। घोड़े की खासियत है कि इसके सफेद कलर पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही गुलाबी दिखाई देने लगेगा। बताया कि अभी पुष्कर मेले में यह घोड़ा गया था। वहां पर एक व्यापारी इसकी कीमत एक करोड़ रुपये दे रहा था, लेकिन बिक्री नहीं करनी थी। यहां अभी इस तरह का कोई खरीदार नहीं आया है।

मेले में 5.55 लाख रुपये की मुर्रा नस्ल की भैंस भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं। इन बेशकीमती पशुओं को देखने के लिए मेले में लोगों की भीड़ जुट रही है। शिवरामपुर निवासी पशुपालक दयाशंकर यादव अपनी मुर्रा नस्ल की भैंस लेकर मेले में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस भैंस को वह हरियाणा से खरीदकर लाए हैं।