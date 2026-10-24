3 महीने से भारत में छिपे 3 श्रीलंकाई बहराइच बॉर्डर पर गिरफ्तार, नेपाल भागने की थी तैयारी

संतोष श्रीवास्तव, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा से सटे एसएसबी के रज्जनवा चेकपोस्ट पर पकड़े गए श्रीलंकाई नागरिक समेत चार लोगों के वीजा खत्म होने के बाद भी तीन माह से भारत में रहने का मकसद अभी तक उजागर नहीं हो पाया है। श्रीलंकाई नागरिक जाफना के रहने वाले हैं, जो लिट्टे उग्रवादियों का कभी गढ़ माना जाता था और देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की हत्या में इस गुट का मुख्य रोल था।

फिलहाल वीजा खत्म होने के बाद भी इतना महीनों से वे किसके संरक्षण में रह रहे थे और कैसे उन पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर तक नहीं पड़ी, यह बड़ा सवाल है। पांच दिन पहले बहराइच पहुंचे श्रीलंका के जाफना निवासी अजीत कुमार, कौशल्या और प्रभाप के अलावा तमिलनाडु निवासी धर्म सुधाकर चोरी-छिपे नेपाल में दाखिल होना चाहते थे। चारों लोग बेखौफ होकर मिहींपुरवा तहसील इलाके में घूमते रहे। तीन माह पूर्व वीजा समाप्त होने के बाद भी वे सीमा पार करने की फिराक में अपना स्थान बदलकर रहते रहे।

इस बात की भनक सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं लग पाई? यह बड़ा सवाल है। चारों ने कतर्निया जंगल के रास्ते नेपाल जाने की तैयारी की, लेकिन एसएसबी की रज्जनवा चेकपोस्ट के पास जवानों ने रोक कर पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हुआ कि सभी वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में छिपे हुए थे।