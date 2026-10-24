बहराइच में हाथियों के झुंड ने पति-पत्नी पर किया हमला, सूंड में लपेटने की कोशिश; गमछे ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, बहराइच। जंगल में फूस काट रहे दंपती का सामना अचानक हाथियों के झुंड से हो गया। झुंड से हथिनी अपने बच्चों के साथ चिंघाड़ते हुए उनकी ओर बढ़ी और सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। खतरा देख पति बनवारी ने हाथ में रखा गमछा उसकी सूंड पर फेंक दिया।

इसके बाद हाथिनी रुकी तो दंपती जान बचाकर वहां से भाग निकले।घटना कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के कतर्नियाघाट रेंज की है। बनवारी अपनी पत्नी तारावती के साथ जंगल में फूस काटने गए थे। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी।