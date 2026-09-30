बहराइच में जेल से रिहा युवक की वाहन से टक्कर में मौत, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, बहराइच। मोतीपुर के नैनिहा चौराहा के पास मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार वाहन ने दो दिन पहले ही जेल से छूटकर आए युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया।

उपचार के लिए घायल को सीएचसी मोतीपुर से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवारजन ने मृतक के ससुरालीजन पर सुनियोजित तरीके से भाई की हत्या का आरोप लगाया है।

ग्राम सभा सेमरहना निवासी रविन्द्र निषाद का विवाह इलाके के मंझाव निवासी सविता के साथ हुआ था। 11 मार्च को सविता ने खुदकुशी कर ली थी। मृतका के पिता अर्जुन ने दामाद समेत चार लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर जानमाल की धमकी भी दी जाती रही।

पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। लगभग चार माह से जेल में बंद रहा रविंद्र दो दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटकर आया था। इसके बाद से ससुरालीजन द्वारा लगातार जानमाल की धमकी दी जा रही थी, लेकिन वह मौन रहा। मंगलवार को वह नैनिहा कांटा चौराहे पर गया था।