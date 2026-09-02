खुद का बिजनेस शुरू करने का बड़ा मौका: बिना गारंटी के 5 लाख तक का लोन दे रही यूपी सरकार, ऐसे करें आवेदन

जागरण संवाददाता, बहराइच। युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत युवाओं को ट्रैक्टर आधारित मिनी मसाला मिल, आटा चक्की एवं ट्राली का लाभ मिलेगा।



युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के और 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल पांच लाख रुपये की परियोजना राशि में 4,95,000 टर्म लोन (4,05,000 का ट्रैक्टर, 90000 की चक्की) के रूप में और पांच वर्किंग कैपिटल (सीसी) के तौर पर स्वीकृत किए जाएंगे।

21 से 40 वर्ष के लोगों को ही मिलेगा लाभ इसके साथ ही सरकार द्वारा लाभार्थियों को 10 प्रतिशत की वित्तीय सब्सिडी (यानी 50 हजार रुपये की सीधी छूट) भी दी जाएगी। आवेदक को 10 प्रतिशत 50 हजार रुपये स्वयं के अंशदान के रूप में दिया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा।