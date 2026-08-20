काम की खबर: सिलिंडर उपभोक्ताओं को महंगी पड़ सकती है घरेलू गैस, 23 अगस्त से पहले करा लें eKYC

जागरण संवाददाता, बहराइच। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद जिले में 1.31 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है।

ऐसे उपभोक्ताओं को आने वाले समय में घरेलू एलपीजी सिलिंडर के बजाय कामर्शियल दर चुकानी पड़ सकती है। गैस कंपनियों की ओर से सभी गैस एजेंसी संचालकों को लंबित ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले में 71 गैस एजेंसियों से करीब 8,79,194 एलपीजी उपभोक्ता जुड़े हैं। इनमें करीब 1.31 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी लंबित है। उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराने के लिए लगातार जानकारी दी जा रही है। इसके लिए उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वर्तमान में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत 996.50 रुपये है।