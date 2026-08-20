LPG Gas Cylinder eKYC: गैस सिलिंडर पर सब्सिडी चाहिए तो 23 अगस्त से पहले करा लें ई-केवाईसी, Step By Step प्रॉसेस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। Ujjawala Scheme 3.0 | आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

गैस सिलिंडर पर 300 रुपये सब्सिडी चाहिए तो 23 अगस्त से पहले ई-केवाईसी जरूर करा लें। नहीं तो लाभ मिलना बंद हो सकता है। पहले ये तारीख 16 अगस्त थी, लेकिन अब बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है।

बता दें कि (LPG cylinder eKYC last date) उज्जवला योजना के लाभार्थियों को साल भर में चार गैस सिलिंडर पर सब्सिडी मिलती है। यानी कि साल भर में 1200 रुपये सब्सिडी। अगर आपने निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो सब्सिडी मिलना रुक सकता है और आपका 1200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। नुकसान से बचने के लिए तुरंत ई-केवाईसी कराएं।

क्यों जरूरी है गैस सिलिंडर का ई-केवाईसी? सरकार का मुख्य उद्देश्य फर्जी कनेक्शनों पर अंकुश लगाना और केवल पात्र लाभार्थियों तक ही सब्सिडी की राशि पहुंचाना है। साथ-साथ आपको बाजार से कम रेट पर सिलिंडर मिलता है और 300 रुपये सब्सिडी भी मिलती है।

कैसे कराएं गैस सिलिंडर की ई-केवाईसी? (Gas cylinder subsidy eKYC status check) उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। एलपीजी कार्डधारक अपनी संबंधित गैस एजेंसी के शोरूम या वितरक के पास जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) के जरिए यह सत्यापन आसानी से करा सकते हैं।

(Steps for LPG gas cylinder eKYC online) इसके अलावा, अगर आप एजेंसी के चक्कर नहीं लगाना चाहते तो घर बैठे भी आपका काम हो सकता है। इनके आधिकारिक मोबाइल एप का उपयोग करके घर बैठे आधार 'फेस ऑथेंटिकेशन' के जरिए भी अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। समय रहते सत्यापन करा लेने से सब्सिडी बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक खाते में आती रहेगी।