कैदियों के जीवन में बदलाव की नई राह, बहराइच कारागार में 835 बंदियों को दी जा रही अध्यात्म और ज्ञान की खुराक

संतोष श्रीवास्तव, बहराइच। जेल में बंदियों की जिंदगी को अपराध के अंधेरे से निकालकर ज्ञान और अध्यात्मिक के उजाले की ओर ले जाने के लिए जिला कारागार प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाया है। बंदियों में अध्यात्मिक और मानसिक चेतना को जगाने के लिए धार्मिक और प्रेरक पुस्तकें पढाने की पहल की गई है। जिससे उन्हें नई राह पर चलाने का प्रयास किया जा सके।

जिला कारागार में कुल 835 पुरुष व महिला बंदी निरुद्ध् हैं। इनमें आध्यात्मिक और मानसिक चेतना को जगाने के लिए धार्मिक और प्रेरक पुस्तकें पढ़ाई जा रही है। जेल प्रशासन का मानना है कि इन पुस्तकों के अध्ययन से बंदियों के भीतर छिपे अपराध बोध को दूर करने और उनमें सकारात्मक सोच का संचार करने में मदद मिलेगी।