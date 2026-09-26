बहराइच में लगेगा भव्य रोजगार मेला, 20 कंपनियां प्रदेश के युवाओं को देंगी नौकरी

जागरण संवाददाता, बहराइच। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जिला सेवायोजन कार्यालय एवं लार्ड बुद्धा पीजी कालेज, रूपईडीहा के संयुक्त तत्वावधान में 28 सितंबर को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेला पूर्वाह्न 11 बजे से लार्ड बुद्धा पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। इसकी अध्यक्षता नानपारा विधायक राम निवास वर्मा करेंगे।

जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की करीब 20 प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इनमें अमेजन वेयर हाउस, फ्लिपकार्ट, स्वीगी इंस्टामार्ट, जोमैटो वेयर हाउस, ब्लिंकिट वेयर हाउस, डिक्सन टेक्नोलाजी इंडिया लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, विप्रो इंफो मीडिया, न्यू हालैंड ट्रैक्टर, टाटा गोटेन ग्रीन एनर्जी, जय भारत मारुति और सुरक्षा क्षेत्र की एसआईएस कंपनी समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं।