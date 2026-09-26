जागरण संवाददाता, गाजीपुर। लंका मैदान में तीन दिवसीय वृहद स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने 12 करोड़ का लोहिया रथ बनवाया है। लोहिया जी ने कहा था कि धन संग्रह से समाजवाद का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन सपा लोहिया के नाम पर दिखावा कर रही है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी हैं। सपा में पिता-पुत्र का ही नंबर आता है और कांग्रेस में भी यही हाल है। दोनों दलों ने परिवार को ही नेता बनाया है, जबकि भाजपा ही बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद चुनाव होने वाला है, अब जाति-धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि विकास के नाम पर वोट देना होगा। 2017 से प्रदेश में सरकार चल रही है और देश परिवर्तन देख रहा है। गाजीपुर का भी परिवर्तन दिख रहा है। पहले बिजली एक सप्ताह आती थी, आज 75 जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। मेडिकल कॉलेज में हर दिन 5000 मरीजों का इलाज हो रहा है।

स्वास्थ्य शिविर को लेकर उन्होंने कहा कि अभिनव जिद्दी स्वभाव के हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। सेवा संकल्प अभियान एक महीने तक जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा स्वास्थ्य सेवा शिविर कहीं नहीं लगा, जो गरीबों को निरोगी बनाने में बड़ा योगदान कर रहा है। मुंबई, दिल्ली से डॉक्टर आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा तो लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दाग देंगे।