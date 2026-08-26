बहराइच : अब मुख्यधारा से जुड़ेगा गौड़िहा-2, सड़क के लिए मिली 130.31 लाख की मंजूरी

जागरण संवाददाता, बहराइच। विकासखंड शिवपुर के ग्राम गौड़िहा-2 के ग्रामीणों के लिए राहत की बड़ी खबर है। संपर्क मार्ग से विहीन इस गांव को अब मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के प्रयासों से गांव तक 1.10 किलोमीटर संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 130.31 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है।

गौड़िहा-2 में 29 परिवार निवास करते हैं। गांव की कुल आबादी 160 है, जिसमें 54 पुरुष, 48 महिलाएं और 58 बच्चे शामिल हैं। संपर्क मार्ग न होने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। बारिश के दिनों में गांव की स्थिति टापू जैसी हो जाती है।