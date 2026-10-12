बहराइच में 13781 किसानों के खातों में भेजी गई 7.84 करोड़ की धनराशि, फसल नुकसान पर मिला मुआवजा

जागरण संवाददाता, बहराइच। बाढ़, चक्रवात व अतिवृष्टि ने पूरे जिले में जमकर तबाही मचायी है। राजस्व कर्मियों की रिपोर्ट पर प्रभावित किसानों के खाते में सोमवार को सात करोड़ 84 लाख से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।

शहर के ऑडिटोरियम हाल में सुबह कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

गोरखपुर में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। सांसद डा. आनंद कुमार गोंड, एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी, सदर विधायक के प्रतिनिधि अशोक जायसवाल, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, एडीएम अरुण कुमार,जिला उपाध्यक्ष रणविजय सिंह की मौजूदगी में जिले के 20 किसानों को डेमो चेक दिया गया।

सांसद ने कहा कि दो सप्ताह पूर्व आए तेज चक्रवात में किसानों का काफी नुकसान हुआ। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मियों की टीम लगाकर पूरे जिले में सर्वे करवाया। सर्वे में 939 ग्राम पंचायतों में किसानों का नुकसान हुआ।