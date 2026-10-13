घरेलू विवाद में खूनी खेल, बहराइच में जीजा ने साले पर किया तलवार से ताबड़तोड़ वार

जागरण संवाददाता, बहराइच। बहन के पिटाई की सूचना पर ससुराल पहुंचे साले पर जीजा ने तलवार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उसके दोनों हाथ जख्मी हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

मटेरा गांव निवासी मकसूद खान ने बताया कि उसने अपनी बहन आयमा का विवाह नवाबगंज के केवलपुर गांव निवासी अफसर खां के साथ 2009 में की थी। आरोप है कि शादी के बाद से बहन को मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा, हर बार उसे समझा-बुझाकर वहीं रहने के लिए कहा जाता था।

सोमवार देर शाम फिर बहन की पिटाई की सूचना पर वह केवलपुर गांव पहुंचा। इस दौरान बहन को बचाने का प्रयास करने पर नाराज जीजा ने तलवार से उसकी गर्दन पर वार कर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हाथ लगाने से जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद भी तलवार से उस पर ताबड़तोड़ वार किया गया।