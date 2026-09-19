जा रहे हैं नेपाल? तो आधार कार्ड के साथ ये डॉक्यूमेंट भी रखना होगा साथ, SSB ने लागू किया नया नियम

संतोष श्रीवास्तव, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा के रास्ते घुसपैठ करने वालों पर शिकंजा कसने को लेकर एसएसबी ने अब एक और नियम लागू किया है। पहले जहां लोग आधार कार्ड दिखाकर सीमा के इस पार से उस पार जाते थे, अब उन्हें आधार के साथ ही अपना मतदाता पहचान पत्र भी दिखाना होगा।

इसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब के अजनाला कांड में वांछित चल रहे विक्रमजीत सिंह व मनवीर के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई हैं। जिले की लगभग 80 किलोमीटर सीमा नेपाल से सटी हुई है। दोनों देशों के बीच स्थित सीमा सुरक्षा का जिम्मा एसएसबी 59वीं व एसएसबी 42वीं बटालियन के जवानों के पास है। सीमा के रास्ते कोई संदिग्ध पार न कर पाए, इसे लेकर अब एसएसबी चेक पोस्ट पर आधार कार्ड के साथ ही मतदाता पहचान पत्र भी दिखाना अनिवार्य होगा।