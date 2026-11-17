संसू, बिछिया(बहराइच)। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज में मंगलवार भोर मच्छरदानी में सो रही सात वर्षीय बालिका पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर वनकर्मी भी घटनास्थल पहुंचे और जायजा लिया।

सुजौली के ईदगाह पुरवा गांव में जंगल से निकलकर तेंदुआ भोर में राजेश के घर के आंगन में पहुंच गया। बकौल राजेश चारपाई पर मच्छरदानी के अंदर सो रही सात वर्षीय बेटी दिव्या पर तेंदुए ने हमला कर उसकी गर्दन को पकड़ लिया। बालिका के रोने की आवाज सुनकर पास में सो रहे अन्य परिवारजन जाग गये और शोर मचाने लगे, जिसके बाद तेंदुआ बालिका को छोड़कर भाग गया।

घायल बालिका को परिवारजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली ले गये। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर रेफर कर दिया था, जहां उसका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गांव में लगातार तेंदुए की चहलकदमी देखी जा रही थी। सूचना पर रेंजर नीरज श्रीवास्तव के निर्देश पर वन दरोगा अनिल पटेल मौके पर पहुंचे। रेंजर ने बताया कि घायल बालिका के इलाज हेतु तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में पांच हजार रुपये भेजे गए हैं।