गेहूं के बीज की खरीद पर मिलेगा 50 फीसद अनुदान, लाभ पाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिला कृषि अधिकारी ने शनिवार को कैसरगंज तहसील इलाके में संचालित राजकीय कृषि बीज भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से वार्ता कर खाद व बीज के बारे में जानकारी हासिल की।

जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव सुबह फखरपुर के राजकीय कृषि बीज भंडार गजाधरपुर पहुंचे। यहां पर किसानों की भीड़ में जाकर उपलब्ध कराए जा रहे गेहूं, सरसो, मटर व मसूर बीज के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वह राजकीय कृषि बीज भंडार कैसरगंज का निरीक्षण करने पहुंचे।