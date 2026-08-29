आलू के गिरते दामों से अब नहीं होगा नुकसान, किसानों के लिए यूपी सरकार ने शुरू की 3 नई योजनाएं

जागरण संवाददाता, बागपत। मंदी की मार झेलने वाले आलू उत्पादकों के लिए राहत की खबर। अब आलू के दाम गिरने पर किसानों को नुकसान नहीं होगा। सरकार अनूठी योजना लेकर आई, जिसमें कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के लिए प्रति कुंतल 100 रुपये प्रति कुंतल की दर से किसानों को अनुदान मिलेगा।

जिला उद्यान अधिकारी निधि सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने आलू उत्पादक किसानों के लिए तीन महत्वपूर्ण योजना लागू की है। इनका उद्देश्य बाजार में आलू के गिरते दाम से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाव, सुरक्षित भंडारित आलू के भंडारण खर्च पर अनुदान योजना, आलू बीज क्रय दर में छूट की योजना का लाभ देना है।

ऐसे कराएं पंजीकरण भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना में एक किसान को 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक लाभ मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के लिए 100 रुपये प्रति कुंतल की दर से अनुदान दिया जाएगा। किसानों का नवीन और उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज खरीदने पर एक हजार रुपये प्रति कुंतल का अनुदान मिलेगा। किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए https:// potat0.uphorticulture.in पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति, रोपित आलू क्षेत्रफल का खसरा-खतौनी खसरे में आलू की फसल दर्ज होनी चाहिए।