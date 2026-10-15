एक दिन की DIOS बनीं अवि ने जाना शिक्षा का हाल, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर क्या बोलीं?

जागरण संवाददाता, बागपत। मिशन शक्ति के तहत गुरुवार को जिले की टाॅपर और प्रदेश में चौथे नंबर पर रहीं छात्रा अवि तोमर को एक दिन की डीआइओएस बनाया गया। उन्होंने डीआइओएस से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछे।

छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा करने के लिए निर्देशित भी किया। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छपरौली की छात्राओं को बैंक का भ्रमण कराया।

मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाकर उनके सपनों को उड़ान दी जा रही है। गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में श्रीराम इंटर कालेज की पूर्व छात्रा और इंटरमीडिएट की जिला टाॅपर व प्रदेश की चौथे नंबर की टाॅपर अवि तोमर को एक दिन का डीआइओएस बनाया गया।

डीआइओएस राजीव कुमार यादव ने उन्हें पौधा भेंटकर चार्ज सौंपा। उसके बाद छात्रा ने कर्मचारियों से उनके पदनाम सहित परिचय प्राप्त किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत की और सुझाव दिए। अवि तोमर ने कहा कि हर विद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए।