'अखिलेश यादव को रसगुल्ले की चिंता, किसानों की नहीं...' जयन्त चौधरी का सपा प्रमुख पर तीखा हमला

जागरण संवाददाता, बागपत। रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर करारा प्रहार कहते हुए कहा कि उन्हें चीनी और रसगुल्ले की महंगाई नजर आती है, लेकिन किसानों की चिंता नहीं। ऐसे समय में चीनी के दाम बढ़े हैं और गन्ना फसल पकने की ओर है। चीनी के दाम बढ़ने का फायदा किसानों को होगा, क्योंकि अब गन्ना मूल्य निर्धारण भी होने वाला है।

'उकसावे में आकर उत्तेजित न हो कार्यकर्ता' जयन्त चौधरी ने खेकड़ा में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात की। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान तथा अखिलेश यादव के खिलाफ लगे विवादित बैनर के सवाल पर जयंत ने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे किसी उकसावे में आकर उत्तेजित न हो। रालोद कार्यकर्ता संयम रखें।