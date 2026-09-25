बागपत के 32वें डीएम दिव्यांशु पटेल ने संभाला कार्यभार, बोले- विकास कार्यों एवं योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

जागरण संवाददाता, बागपत। नवनियुक्त डीएम दिव्यांशु पटेल ने कलक्ट्रेट स्थित कोषागार में बागपत के 32वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

डीएम ने कहा कि शासन की मंशानुरूप सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके और पात्र व्यक्ति को योजना से सीधा जोड़ा जा सके। शासन द्वारा जो भी संचालित योजनाएं चलाई जा रही हैं, वह पात्र लोगों तक पहुंचाना हम सबका मुख्य उद्देश्य रहेगा।