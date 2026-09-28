यूपी ट्रेड शो में बागपत के घेवर का जादू, 600 रुपये किलो में बिक रही सावन की खास मिठाई

जागरण संवाददाता, बागपत। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा में बागपत का घेवर धूम मचा रहा है। एक जिला-एक व्यंजन योजना के पवेलियन में बागपत के स्टाल पर पहुंच रहे लोग पहले घेवर बनता देख रहे हैं और फिर उसका स्वाद ले रहे हैं।

दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद से आए लोगों ने घेवर की कुरकुराहट और खोया की परत को पसंद किया। सावन की मिठाई घेवर को सितंबर में बनता देख सुखद हैरानगी का अहसास हो रहा है। हर मौसम में घेवर की उपलब्धता अमीनगर सराय निवासी ईश्वर दयाल अग्रवाल के परिवार में तीन पीढ़ियों से घेवर बनाने का कारोबार है। इस परिवार के दीपक गोयल ट्रेड शो में स्टाल का संचालन कर रहे हैं। यहां आने वाले कुछ लोग घेवर देख सवाल करते हैं कि सावन में मिलने वाली मिठाई अब कैसे बन रही। तब दीपक गोयल जवाब देते हैं कि बागपत में घेवर की मांग केवल सावन तक सीमित नहीं। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों को हर मौसम में घेवर की उपलब्धता की जानकारी मिल रही है।

दिल्ली की सोनाली, गुरुग्राम की रवीना कश्यप और गाजियाबाद के धर्मेंद्र भारद्वाज समेत ट्रेड शो में पहुंचे लोगों ने घेवर का स्वाद लिया। लोगों ने स्टाल पर रुककर घेवर बनाने की प्रक्रिया भी देखी। लोग विशेष तरीके से घेवर बनता देख उत्साहित दिखाई दिए। पहली बार एक जिला एक व्यंजन के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रसिद्ध व्यंजन को ट्रेड शो में जगह दी गई। बागपत से घेवर को इसमें शामिल किया गया है।