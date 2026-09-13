अब घंटाघर चौराहे के नाम से जाना जाएगा बागपत का दिल्ली अड्ड़ा, लगा आकर्षक क्लॉक टावर

संवाद सत्र, बागपत। नगर पालिका ने शनिवार को शहर के दिल्ली बस स्टैंड चौराहा का सौंदर्यीकरण कराते हुए क्लॉक टावर लगवा दिया है। रंगबिरंगी लाईटों से सजा क्लॉक टावर लोगों के आकृषण का केंद्र रहा।

शासन द्वारा शहरों के प्रमुख चौराहों के सुंदरी करण करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में शहर के प्रमुख चौराहे पर आकृषक घड़ियों वाला टावर लगाया गया। इसमें बने बूथ में खड़े होकर ड्यूटी करने से यातायात पुलिस कर्मियों को धूप से राहत मिलेगी।