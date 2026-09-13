अब घंटाघर चौराहे के नाम से जाना जाएगा बागपत का दिल्ली अड्ड़ा, लगा आकर्षक क्लॉक टावर
बागपत नगर पालिका ने दिल्ली बस स्टैंड चौराहे का सौंदर्यीकरण कर क्लॉक टावर स्थापित किया है।
HighLights
दिल्ली बस स्टैंड चौराहे पर नगर पालिका ने लगवाया क्लॉक टावर।
रंगीन रोशनी से सजा टावर बना लोगों के आकर्षण का केंद्र।
यातायात पुलिसकर्मियों को धूप से मिलेगी राहत, सेल्फी का नया स्पॉट।
संवाद सत्र, बागपत। नगर पालिका ने शनिवार को शहर के दिल्ली बस स्टैंड चौराहा का सौंदर्यीकरण कराते हुए क्लॉक टावर लगवा दिया है। रंगबिरंगी लाईटों से सजा क्लॉक टावर लोगों के आकृषण का केंद्र रहा।
शासन द्वारा शहरों के प्रमुख चौराहों के सुंदरी करण करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में शहर के प्रमुख चौराहे पर आकृषक घड़ियों वाला टावर लगाया गया। इसमें बने बूथ में खड़े होकर ड्यूटी करने से यातायात पुलिस कर्मियों को धूप से राहत मिलेगी।
लोगों का कहना है कि पहले मेरठ शहर में घंटाघर देखा था और अब उनके शहर के चौराहे की पहचान भी घंटाघर चौराहे से बन गई है। नगर पालिका अध्यक्ष बबीता तोमर व अधिशासी अधिकारी मनोज रस्तोगी ने बताया कि क्लॉक टावर समय बताने व शहर में प्रवेश करने वालों के स्वागत करने के लिए भी जाना जाएगा।
उन्होने कहा कि अन्य चौराहों का सौंदर्यीकरण का कार्य शीघ्रता से शुरू किया जाएगा। वहीं पहले ही दिन आकृषण का केंद्र बने घंटाघर के सामने सेल्फी लेने वालों की भीड़ रही।
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