उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन ने बदली महिलाओं की जिंदगी, सपनों को मिली नई उड़ान

जागरण संवाददाता, बागपत। महिला स्वरोजगार के लिए राहत की खबर है। अब लक्ष्य पूरा करने के लिए बागपत में महिलाओं को बैंकों से 47 करोड़ का ऋण दिलाने की कवायद तेज हो गई है।

उप्र आजीविका मिशन की संयुक्त निदेशक सुधा देवी शुक्ला ने विभागीय उपायुक्त को बैंकों से महिलाओं को ऋण दिलाने का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

बागपत में चालू वित्त वर्ष में 2010 महिला स्वयं सहायता समूहों की बैंक क्रेडिट लिंकेज जारी करवाकर प्रथम किस्त में प्रत्येक समूहों को कम से कम 1.50 लाख रुपये ऋण दिलाने का लक्ष्य मिला हुआ है, मगर 30 सितंबर तक दो तिमाही बीतने के बावजूद बागपत में केवल 1371 स्वयं सहायता समूहों को ऋण मिला।

अब 16 अक्टूबर को उप्र ग्रामीण आजीविका मिशन की संयुक्त निदेशक ने विभागीय उपायुक्त तथा सीडीओ को भेजी समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि कम ऋण वितरण पर केंद्र तथा प्रदेश शासन ने सख्त नाराजगी जताई है, बाकी स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिलाया जाए।